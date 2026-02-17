水平線が、ニューEP『希望の匂い』を2月25日にリリースする。 （関連：水平線が見せたロックスターの片鱗――おとぎ話と繰り広げた夢のような一夜、自主企画『潮の目 -む-』東京公演を振り返る） 同EPは、彼らの強みである歌心を前面に出したソングライティングが特徴的。バンド最大の持ち味であるコーラスワークを軸にした「三日月」、静謐な輝きを放つ「忘年」、ブリットポップの