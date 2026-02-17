【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JUJUが3月18日にリリースする洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』より、全収録曲が解禁。併せて、ティザームービーも公開となった。 ■松任谷正隆がプロデュースを担当 今回あらたに発表された収録曲は、 「Honesty」（ビリー・ジョエル）「How Deep Is Your Love」（ビー・ジーズ）「Love Me Tender」（エ