※2月27日、東証スタンダードに上場予定のギークリー [東証Ｓ]は17日、公開価格を発表した。 ●ギークリー 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：2月27日 事業内容：ＩＴ・Ｗｅｂ・ゲーム業界に特化した 人材紹介事業 公開価格：1900円 仮条件：1880円～1900円 想定発行価格：1880円 上場時発行済み株式数：1280万5000株