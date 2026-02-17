●ベーシック 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：3月25日 事業内容：ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を 起点に、業務を支える各種ツールを通じて業務の自動化と 生産性向上を支援 仮条件決定日：3月4日 想定発行価格：985円 上場時発行済み株式数：590万3895株 公募：90万株 売り出し：98万3000株