ゆめタウンなどを展開する流通大手のイズミが、1961年に創業した土地と建物の売却を決めました。これまでの変遷も含めてお伝えします。地場流通大手のイズミが売却を決めたのは、創業の地広島市中区新天地の一画です。ドン・キホーテ広島八丁堀店のあるこの場所を、マンションなどを手掛ける大和ハウス工業へと引き渡します。イズミは1961年、いづみストアー八丁堀店を開業。1970年には地上7階建てのビルに増築し現在