長崎原爆資料館の運営審議会が開かれ、来年度の展示リニューアルに向けた実施設計の最終案が示されました。 3月に再び審議会を開き、最終案は今年度中に策定するということです。 「比較すると、今の展示と文字の大きさとほとんど変わらない。もしくはこちらがちょっと大きい」 原寸大の展示グラフィックのイメージを前に意見が交わされました。 来年度の長崎原爆資料館の展示リニュー