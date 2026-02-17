2026年2月17日、韓国メディア・中央日報は、ミラノ・コルティナ冬季五輪で行われているショートトラック競技で、韓国代表が個人種目の金メダルを獲得できない可能性が高まっていると伝えた。記事によると、韓国にとってショートトラック競技は冬季五輪でこれまで計26個の金メダルを獲得してきたお家芸だが、今大会ではこれまで銀1個、銅2個にとどまり、まだ金メダルを獲得できていない。男子ではファン・デホンとイム・ジョンオン