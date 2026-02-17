「嵐」相葉雅紀（43）が14日に放送されたフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演。共演者との関係を明かした。この日は「連帯責任ゴルフ部」企画を展開。ゴルフ上級者から初心者までゴルフ好き芸能人が集結、腕前が異なる3人がチームを組んで1つのボールを打ち進めるゴルフ対決が行われた。“部長”を務めたのは、同番組レギュラーのえなりかずき。MCに「相葉さんとえなりさんはよく一緒にゴルフを？」と振られる