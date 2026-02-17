任期満了に伴う南関町長選挙が17日に告示され、新人と現職による12年ぶりの選挙戦となります。南関町長選に立候補したのは、届け出順に■無所属・新人で元町議の西田恵介さん(55)■無所属・現職で4期目を目指す佐藤安彦さん(64)以上の2人です。投票は2月22日に行われ即日開票されます。16日現在の有権者数は7191人です。