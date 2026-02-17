フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦、木原組に祝福のコメントを出した横浜Ｍの宮市「リュウちゃん（木原）、本当におめでとう！」Ｊ１横浜Ｍの宮市亮（３３）が１７日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来と木原龍一を祝福した。木原とは愛知・中京大中京高時代のクラスメートで、「日本国民に勇気と感動を与えてくれたと思う。ま