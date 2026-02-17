スノーボード会場で競技の延期を伝える電光掲示板＝17日、リビーニョ（AP＝共同）17日に予定されていたスノーボード女子スロープスタイル決勝は悪天候のため延期となった。代替日は今後決める。ビッグエア金メダルの村瀬心椛（TOKIOインカラミ）をはじめ、岩渕麗楽（バートン）と深田茉莉（ヤマゼン）が出場予定だった。（共同）女子スロープスタイル決勝が悪天候のため延期となり、引き揚げる深田茉莉（左）、岩渕麗楽＝リビー