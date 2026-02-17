メダルを胸に記者会見する三浦璃来（右）、木原龍一組＝17日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケートのペアを制した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がフリーから一夜明けた17日、ミラノ市内で記者会見し、木原は「正直まだ実感が湧いていない。試合が終わってから一睡もしていないので（金メダルを）取ったなという感覚がない」と晴れやかな表情で語った。愛称「りくりゅう」のペアは、ショートプロ