ＪＲ宇都宮線で今月８〜９日、架線の断線による運休の長期化で約１９万人に影響したトラブルについて、ＪＲ東日本は１７日、約３年前に架線の摩耗を把握した際、誤って別の架線を交換したことが原因だったと発表した。その後の点検でも、２度にわたって見過ごしていたという。断線した架線は、交換が必要とされる太さの半分（４・１ミリ）まですり減っていた。２０２３年４月の点検で見つかったが、引き継ぎのミスで工事の対象