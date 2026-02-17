キャップの思い出を語る「ＡＫＢ４８」の千葉さん（左）と花田さん＝横浜市中区の球団事務所横浜ＤｅＮＡベイスターズ誕生１５年目を迎え、球団は神奈川県内の国公私立の小学校と特別支援学校に通う全児童約４３万人に記念キャップをプレゼントする。子どもたちに野球を身近に感じてもらおうと企画。１７日に球団事務所（横浜市中区）でプレス発表会が行われ、青を基調にチームロゴが入った記念キャップがお披露目された。と