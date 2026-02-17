ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、大逆転で金メダルを獲得した。韓国メディアからは「史上最強の日本」と、日本フィギュア界の層の厚さに驚く声が上がっている。2人がフリーで