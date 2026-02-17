NTTドコモビジネスは2月17日、石川県と連携して、指定避難所外の避難者情報を円滑に収集・把握可能とすることを目的とした住民参加型サービス「のとピッと」の実証事業を2月18日より能登6市町（輪島市・珠洲市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町）で開始することを発表した。この実証は経済産業省が推進する「デジタルライフライン全国総合整備計画」の一環として、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の「デジタルライフラ