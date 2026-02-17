ジャンプスーパー団体、降雪打ち切りに韓国メディアも驚きミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体が16日（日本時間17日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームROY）の日本は6位となった。大雪の影響で、3回目途中で競技の打ち切りが決定。二階堂が3回目に見せた大ジャンプは幻となった。異例の展開を韓国紙も「日本のお祭りムードに冷水」という見出しで伝えた。2人1組のチーム