「頂マーラータン」が運営する、冷凍マーラータンのD2Cブランド「おうちでマーラータン」は、新宿区ふるさと納税返礼品として人気の「ゴジラマーラータン」の一般販売を開始する。ゴジラの圧倒的な存在感を...そんな圧倒的な存在感を一杯に込めて作られた「ゴジラマーラータン」は、新宿名物・頂マーラータン本店が開発・製造｡痺れるスパイスと黄金の和出汁が絡み合う、“咆哮するシビ辛”だ｡頂マーラータンのD2Cブランドである「