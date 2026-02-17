キャンプインした山本にファンが熱烈アピールドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）からアリゾナ州グレンデールでキャンプインしている。早くも実戦形式のライブBPに登板するなど調整を続けているが、過去2年とは大きく状況が一変しているようだ。球団公式SNSは16日（同17日）、「ワールドシリーズMVPに対して大歓声が送られている」として山本の映像を紹介した。右腕がグラウンドから施設に戻る際、数10メートルの