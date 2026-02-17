【モデルプレス＝2026/02/17】サッカー日本代表レジェンズチームと人気アーティスト選抜チームが対戦するイベント「THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2OO2」が4月4日、“日本サッカーの聖地”埼玉スタジアム2OO2にて開催。このたび、第2弾出演者が解禁された。【写真】5歳から10年間のサッカー経験を持つEBiDANメンバー◆超特急・SUPER★DRAGONら人気ボーイズグループメンバー集結今回新たに参戦が決定