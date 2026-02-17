大人のカジュアルスタイルにおいて、すっかり馴染み深い存在となった「スウェットトップス」。とはいえ、「なんだか部屋着感が拭えない……」と悩めるミドル世代も多いのでは。そこで編集部は、キレイめ派の大人女性にも似合いそうなスウェットトップスを【ハニーズ】で捜索！ スウェットトップスらしい気楽な着心地とこなれ感UPの両立に期待できそうな、おすすめアイテムをお届けします。 ゆったりこなれるシルエットにフ