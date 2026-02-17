国際オリンピック委員会（IOC）の公式Xが2026年2月16日に更新され、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルと団体戦で銀メダルを獲得した日本代表、鍵山優真選手のオフショット動画が公開された。銀メダルの意外な活用法を披露し、「遊び心がイイね」などと反響を呼んでいる。「ティナをオリンピックメダルにセットする方法」ミラノ五輪の表彰式では、メダルのほか、マスコットキャラクターである白いオコジョ「