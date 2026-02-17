1.猫は「自分の心地よさ」を最優先に生きる 猫を見ていると、周囲に流されず自分の感覚を大切にしている姿が目に入ります。 眠いときは眠り、嫌なことからは距離を取る。その判断がとても明確です。 人はつい「空気を読む」「期待に応える」ことを優先しがちでしょう。無理を重ねるほど心が疲れてしまいます。 猫は体と心の違和感にすぐ気づき、早めに休む選択をします。小さな不調を見逃さない姿勢は、長く元気に生き