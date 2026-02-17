【ミスタードーナツ】では、今年100周年を迎えるプレミアムチョコレートブランド【GODIVA（ゴディバ）】とのコラボ商品を販売中です。ゴディバの魅力を余すところなく堪能できそうなコラボ商品の1つに、2月4日から「ネットオーダー限定ドーナツ」が加わりました。そこで今回は、見た目にも味にもキュンとする可愛い限定ドーナツを紹介します。 3つのハートが重なる可愛さ