乃木坂46の“さくたん”こと川粼桜が、4月14日に発売する1stソロ写真集(新潮社)のタイトルが「エチュード」に決定した。 【写真】木々の間で光る凜とした表情魅力あふれる川粼桜 幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ川粼。あざと可愛いキャラクターで人気を集めてきた。初のソロ写真集は憧れがあったフランスで撮影された。海辺の街・ニースではたっぷり日差しを浴びて水