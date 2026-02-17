福岡市で17日から、九州7県の伝統工芸を集めた展示販売会が始まりました。 繊細な模様が特徴の大川組子や、空間を彩る八女提灯。福岡市・天神のワン・フクオカ・ビルディングで始まったのは、九州7県の伝統工芸を集めた「CRAFT DESIGN MEETS KYUSHU」です。古き良き伝統工芸の魅力を、若い世代や海外の人にも知ってほしいと企画されました。 現代のライフスタイルに合わせてデザインしたものなど、およそ170点が並んでいます