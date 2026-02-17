ボクシングの2025年度年間表彰式が17日、東京ドームホテルで行われ、プロ男子の部の最優秀選手賞（MVP）は世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が8年連続、最多記録を更新する9度目の受賞を果たした。選考はボクシング担当記者の投票によるもので、井上は23年度以来の満票での選出となった。井上は5月に東京ドームで3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との決戦が控える。昨年の表彰式の壇上で対戦を呼びか