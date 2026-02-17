元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が17日、東京・六本木ミュージアムで開催中の「ガチャガチャ展in六本木」に登壇し「ガチャガチャ展大賞」表彰式のプレゼンターを務めた。同展はカプセルトイの日本上陸60周年を記念したもので、昨年7月に丸ビルホールで好評を得たもの。新商品400シリーズの展示をはじめ、入場者による「ガチャガチャ展大賞」の投票も行われていた。この日発表され大賞にはブライトリンクの