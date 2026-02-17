巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。日本ハム・新庄剛志監督（54）が問題提起したNPBの“飛ばないボール”問題を語った。キャンプイン直前に行われたプロ野球12球団監督会議で、日本ハムの新庄監督がプロ野球統一球が飛ばないと言われている問題についてファンサービスの観点からも改善を求めた。元木氏は「現場の人が言ってるならやっぱり飛ばないんだろうね。