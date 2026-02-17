札幌市手稲区の住宅で9日に発生し、1人が死亡、4人がけがをした爆発を伴う火災で、北海道ガス（同市）は17日、同市で記者会見し、住宅敷地内のガス管に直径約2ミリの穴を確認したと発表した。爆発前日の夕方以降、住宅がある団地のガス流量が通常の2〜3倍だったことも明らかにした。道警はガス爆発とみて原因を調べている。同社は現場の住宅を含む計231戸の団地に、ボンベ庫から地中のガス管を通じてプロパンガスを供給。同社