スノーボードの男子スロープスタイル決勝に木俣椋真（ヤマゼン）長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が登場する。予選を4位通過の木俣は、銀メダルを獲得したビッグエアに続く2度目の表彰台を狙う。予選9位の長谷川の奮起にも期待したい。カーリング女子の日本は1次リーグ8試合目となる英国戦に臨む。ショートトラック男子500メートル準々決勝には吉永一貴（トヨタ自動車）が出場。まずは20人のうち半数が進める準決勝を目指す。