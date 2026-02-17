テレビ朝日アナウンサーの斎藤ちはる（29）が17日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。29歳の誕生日を迎えた斎藤はグレーのカーディガン姿で、黄色をベースにした花束を手にした写真や、デザートプレートの写真などをアップ。「またひとつ歳を重ねました周りの人に本当に恵まれているなぁと思うこの頃。皆さんいつもありがとうございます」と記し、「祖母の家でみんなにお祝いしてもらいました」と加え