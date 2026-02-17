Threadsで話題になっているのは、とんでもない勘違いをしてしまったわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で9640回を超えて表示されており、「なんて可愛いのでしょう」「健気でたまらない…」「本物の人間に見えちゃうよね」などのコメントの他、1000件を超す「いいね」が寄せられることとなりました。 【動画：散歩中の犬が『マクドナルドの人形』を本物の人間だと勘違いして…あまりにも愛おしい『まさかの光景』】 お