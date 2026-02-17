喫煙すると過料２万円に。姫路市で新たな条例案が提出されました。「路上喫煙を行っている者に対する中止の勧告および命令の規定を設け、命令に従わなかったものに対する過料の上限を２万円に引き上げる」２月１７日に姫路市議会で提出されたのは、「路上喫煙で過料２万円」とする条例の改正案です。現在、市が制定している条例では、姫路駅周辺から国宝・姫路城付近までを「路上喫煙禁止区域」に指定していますが、タバコ