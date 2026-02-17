大量死した養殖カキの対策に役立ててもらおうと、経営を学ぶ高校生が呉市に寄付金をおくりました。呉市の新原市長のもとを訪れたのは呉商業高校の生徒2人です。市の特産品・カキの大量死を受け、寄付金10万円を呉市に贈りました。2人は高校で経営などについて学ぶため、模擬の会社、「株式会社呉商」を運営。寄付金は去年11月に開かれた学園祭での売り上げの一部を充てました。■呉商業高校 株式会社 呉商 副社長 耼原空明さ