ＪＲ福知山線の踏切で遮断機が下りないまま電車が通過。原因は「踏切の制御装置の不具合」でした。２月１４日、兵庫県川西市のＪＲ福知山線・川西池田駅から北伊丹駅間で始発から約１時間半にわたり警報機が鳴らず遮断機が下りないまま、上り電車６本が踏切を通過しました。けが人はいませんでした。１７日午後５時ごろからＪＲ西日本は会見を開き、警報機が鳴らず遮断機が下りなかった原因について「前日の夜に踏切を制御す