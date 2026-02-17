広島出身で男子100mの日本記録を持つ山縣亮太選手が今シーズン初戦を迎えました。2月15日鹿児島で行われた室内大会で60メートルに出場した山縣。予選では世界室内の参加標準に迫る6秒63の好タイム。決勝はライバル・桐生祥秀と隣のレーンでの直接対決です。中盤から追い上げますが、僅差で2位。世界室内の参加標準にはあと0秒01届きませんでした。■山縣亮太 選手「世界室内陸上もまだチャンスはあると思ってい