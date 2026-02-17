広島県議会の2月定例会が開会し、横田知事が初めて編成した過去最大規模となる新年度予算案などが審議されます。提案されたのは、一般会計で総額1兆1514億円となる来年度当初予算案など42の議案です。初めて編成にあたった横田知事が重点を置くのは、人口減少や若者の転出超過対策。「人を惹きつける地域づくり」に769億円を計上しています。■横田美香 知事「若者や女性をはじめ多くの方々に、広島で働き、暮らすことに魅力を感じ