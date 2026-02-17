元検察トップからの性被害を訴える女性検事が、国などを相手取り損害賠償を求める民事裁判を起こしました。（被害を訴える女性検事）「（なぜ）同僚や元上司が私を誹謗中傷するのだろう、なぜみんな見て見ぬふりをするんだろう」涙ながらに語ったのは、大阪地検・元トップからの性被害を訴えている女性検事です。大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（６６）は２０１８年、酒に酔って抵抗できない状態だった部下の女性検