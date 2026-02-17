愛知県教育委員会は、ことし（2026年度）の公立高校入試・全日制課程の一般選抜などの最終の出願状況・倍率を発表しました。 【全校掲載】〈確定版〉愛知県公立高校 一般選抜などの志願倍率･出願状況 一覧はコチラ 愛知県では、1人が公立高校を2校受けることができ、全体の募集人員3万789人に対し、志願者の総数は5万3196人、全体の倍率は1.73倍となっています。 普通科で最も倍率が高かったのは、豊丘高校の3.52倍、次いで天