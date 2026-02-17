ホテルグレイスリー新宿は、東宝の「ゴジラ」作品のジオラマを新たに2月1日〜6月30日まで8階ロビーに設置する。ホテルグレイスリー新宿、「ゴジラ」のジオラマ展示をリニューアル「ゴジラ」作品のジオラマ展示は、東宝監修のもと、2023年より継続的に展開しており、今期で8期目を迎える。今回は2004年に公開された映画『ゴジラ FINAL WARS』をテーマにイメージを膨らませ、まるで海の中にいるかのような水面を思わせる青々としたラ