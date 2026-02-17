キャラクターグッズの企画・販売を手がけるrencontreは、どら焼き専門店 YURINAN -ゆうりんあん-の店舗において、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とのコラボレーションを実施することを発表した。コラボ開催期間は、2月20日〜4月5日。コラボ開催店舗は、YURINAN -ゆうりんあん-(住所：東京都渋谷区神宮前1-7-5)。営業時間は平日11:00〜19:00。 商品や特典はYURINAN 本店の10m隣にある「はなれ」にて提供する。当日の売り