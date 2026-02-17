『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「駅トイレで相次ぐ“設備破壊”逮捕の男『何もやってない』」についてお伝えします。◇器物損壊の疑いで逮捕された、警備員の伊坂和浩容疑者（63）。記者「伊坂容疑者はJR立川駅の多目的トイレの設備を壊したとみられています」狙ったのは、駅のトイレでした。実はJRの駅のトイレを巡っては、JR東日本から次のような相談が…。JR東日本からの相談「トイレのリモコンボタ