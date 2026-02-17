ルームウェアブランド「SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)」は、バンダイの「たまごっち」との初コラボレーションアイテムをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて2月17日より先行発売開始、2月20日より全国店舗にて発売する。またモデルに櫻坂46・守屋麗奈を起用した企画ページを2月12日より公開する。 宇宙からやってきた、ヘンテコカワイイ”たまごっち”のアイテムを