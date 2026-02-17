ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式「ＪＡＰＡＮＢＯＸＩＮＧＡＷＡＲＤＳ２０２５」が１７日、東京ドームホテルで行われ、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が８年連続９度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。自身の最多記録を更新する９度目のＭＶＰ受賞に、井上は「やはり毎年『取らなきゃいけない』という重圧がある中、しっかり取れたことにホッとしているし、うれしいです