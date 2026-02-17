お笑いコンビ・２０世紀が３月３１日をもって解散することが１７日、分かった。この日、しげと木本悠斗がそれぞれ自身のＸで発表した。ともに芸人活動は継続するという。「Ｍ−１グランプリ２０２５」は準決勝まで進出するなど飛躍をしていた中、結成１２年目での電撃解散となった。解散理由について、しげは「方向性などこれからのことを含めてこれ以上続けていくことが厳しいという判断になりました」、木本は「お互いのやり