◆練習試合巨人３―３ロッテ＝７回降雨コールド＝（１７日・那覇）巨人のドラフト３位・山城京平投手（亜大）が先発し、２回２安打無失点と力投した。対外試合デビュー戦で初回は先頭・高部を空振り三振に斬ると、小川を遊ゴロ、藤原を一飛に抑えて３者凡退スタート。２回は１死から山口、上田に連打を浴びて１死一、二塁を招いたが、池田を三ゴロ併殺に封じた。最速１４９キロの直球にカットボールなどを交えて左腕を振り、