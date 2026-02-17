ベネリックは、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」をデザインしたカプセルトイの新商品「ポムポムプリン はいっ! ポーズ! キーホルダー」を、2026年2月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。「ポムポムプリン はいっ! ポーズ! キーホルダー」キーホルダー越しに周りをのぞくと、日常の世界にキャラクターたちが登場したように見える、不思議なデザインのキーホルダーに、デビュー30周年を迎えた「