ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・男子デュアルモーグル銀メダル、同モーグル銅メダルを獲得した堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が１７日、現地で会見に臨んだ。堀島は妻で元モーグル五輪代表の（旧姓住吉）輝紗良さんへの感謝を口にした。２つのメダルを首にかけ「北京からの４年間の努力、一人ではこの舞台に立てなかったっことを感じるオリンピックになった」と周囲の支えに感謝した。その上で輝紗良さん