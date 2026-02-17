エプスタイン文書の公開に絡み、英王室のベアトリス王女とユージェニー王女にも混乱が飛び火する事態となっている/Aaron Chown/PAロンドン（CNN）英王室のベアトリス王女とユージェニー王女は、両親のアンドルー・マウントバッテン・ウィンザー元王子とサラ・ファーガソン氏が絡んだ大混乱に巻き込まれ、英国王室を取り巻く一段と厳しい監視の目に直面することを余儀なくされている。現在37歳と35歳の王女姉妹は、米司法省が最近公